مخز لكنه "غير مفاجئ".. تعليق ناري من أوباما على اقتحام أنصار ترامب الكونجرس

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ندد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، باقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي، في محاولة لعرقلة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال أوباما في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر" :" إن ما جرى في مبنى الكابيتول ليل الأربعاء مخز لكنه "غير مفاجئ".

وتابع: "إن التاريخ سيذكر بحق أن العنف الذي وقع في مبنى الكابيتول، الذى جرى بتحريض من الرئيس الحالي الذي استمر في الكذب بشأن نتيجة الانتخابات القانونية بلا أساس.. أن التاريخ سيذكر هذه اللحظة باعتبارها مخزية وعارا على أمتنا.. ولكننا سنخدع أنفسنا إذا تعاملنا على ما حدث على أنه مفاجأة تامة".

وأضاف :"منذ شهرين حتى الآن ، كان الحزب السياسي والنظام الإعلامي المصاحب له غير راغبين في كثير من الأحيان في إخبار أتباعه بالحقيقة بأن الرئيس المنتخب بايدن سيتم تنصيبه في 20 يناير.. مما أدي إلى تصاعد الأحداث أكثر فأكثر عن الواقع ..الآن نحن نشهد العواقب تتحول إلى تصعيد عنيف".

وأستكمل قائلا :"في الوقت الحالي ، لدى القادة الجمهوريين خيار واضح في غرف الديمقراطية.. يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق والاستمرار في تأجيج الحرائق المستعرة أو يمكنهم اختيار الواقع واتخاذ الخطوات الأولى نحو إطفاء النيران.. يمكنهم اختيار أمريكا".

واختتم بيانه قائلا: "لقد شعرت بالارتياح لرؤية العديد من أعضاء حزب الرئيس يتحدثون بقوة اليوم. أصواتهم تضيف إلى أمثلة مسؤولي الانتخابات الجمهوريين والمحليين في ولايات مثل جورجيا الذين رفضوا التعرض للترهيب وأداء واجباتهم بشرف. نحن بحاجة إلى المزيد من القادة مثل هؤلاء - في الوقت الحالي وفي الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة حيث يعمل الرئيس المنتخب بايدن على استعادة هدف مشترك لسياستنا. الأمر متروك لنا جميعًا كأمريكيين، بغض النظر عن الحزب، لدعمه في هذا الهدف".

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنعه من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى، قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها، مما تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونغرس.

وتم إغلاق مبنى الكابيتول والأعضاء بداخله فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين أنصار ترامب والشرطة.

وأذيع إعلان بذلك داخل المبنى أثناء اجتماع النواب للتصويت على تأكيد فوز جو بايدن بالرئاسة، وبسبب "تهديد أمني خارجي" منع دخول أو خروج أي شخص من مجمع الكابيتول، بحسب الإعلان.

أنصار ترامب يهاجمون الشرطة داخل الكونغرس

وحطم المحتجون حواجز معدنية عند الدرجات السفلى للمبنى، وتصدت لهم الشرطة مرتدية زي مكافحة الشغب، وحاول البعض الاندفاع عبر صف الشرطيين الذين أطلقوا رذاذ الفلفل على الحشد، وهتف البعض وسط الحشد "خونة".

وقالت شرطة واشنطن إن امرأة توفيت بعد إصابتها بالرصاص أثناء الفوضى، وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه أبطل مفعول عبوتين ناسفتين مشتبه بهما.

وعمت الفوضى مبنى الكونغرس بعدما كرر ترامب خلال حديثه أمام الآلاف من أنصاره قرب البيت الأبيض، مزاعمه التي لا سند لها بسرقة الانتخابات منه بسبب تزوير ومخالفات على نطاق واسع.

وفي سياق متصل، استقال اثنتين من كبار مساعدي السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، الأربعاء، في أعقاب العنف في مبنى الكونجرس، بينما يفكر مسؤولون كبار آخرون في البيت الأبيض في الاستقالة، بينهم روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي ونائبه ماثيو بوتينجر.

واستقالت ستيفاني جريشام كبيرة موظفي السيدة الأولى بعدما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس لمنع التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وقالت جريشام في بيان "تشرفت بخدمة البلد في البيت الأبيض. إنني فخورة للغاية بأني شاركت في مهمة السيدة (ميلانيا) ترامب لمساعدة الأطفال في كل مكان، وفخورة بالإنجازات الكثيرة لهذه الإدارة".