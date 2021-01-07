«يناير فيلم أم حقيقة؟!».. أول تعليق من علاء مبارك على أحداث أمريكا واقتحام الكونجرس الامريكي من قبل «أنصار ترامب»

الشارقة - اميمة ياسر - علق علاء مبارك على الأحداث الساخنة التي تشهدها الولايات المتحدة واقتحام المتظاهرين مبنى الكونجرس الأمريكي.

ودون علاء مبارك على تعليقًا على الأحداث الساخنة التي تشهدها الولايات المتحدة واقتحام المتظاهرين مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقال علاء مبارك عبر موقع تويتر: "هو يناير فيلم أم حقيقة؟!.. ما تشهده أمريكا من مظاهرات واقتحام لمبنى الكونجرس الأمريكي شيء غير متوقع، وأحداث لم تشهدها أمريكا ربما منذ القرن التاسع عشر".

وتابع: "الطريف أن تويتر أغلق حساب الرئيس ترامب لمدة ١٢ ساعة بسبب تغريداته للتحريض على العنف enticing violence Thinking face.. صباح الخير". حسبما نشر موقع "مصراوي".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد حالة من عدم الاستقرار يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة تجمهر أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب واقتحامهم مبنى الكونجرس الأمريكي وإحداث أعمال شغب في محاولة للاعتراض على فوز المرشح المنافس جو بايدن بالانتخابات.