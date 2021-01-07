شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: فريدة الشوباشى تترأس الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، هى من تترأس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.

وأضاف مصطفى بكرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تحدث مع النائب المعين المستشار منصف نجيب سليمان، وعرف أنه أصغر منها، حيث يبلغ من العمر 81 عاما، مشيرا إلى أن رئاسة إمرأة الجلسة الافتتاحية للبرلمان بشرة خير ودليل على تمكين المرأة فى برلمان 2021. يترقب الجميع، صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب لعقد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وسيحدد القرار ساعة وتاريخ الانعقاد.

وطبقا للإجراءات المتبعة، من المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباسى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، وبعده أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجرءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.