تسلسل زمني.. كيف اقتحم أنصار ترامب الكونجرس؟ (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

اقتحم مئات من أنصار الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب، مبني الكابيتول أمس الأربعاء، في محاولة لتعطيل جلسة المُصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي يزعم ساكن البيت الأبيض، بلا سند، أنها "سُرِقت" منه.

وعمت الفوضى مقر الكونجرس الأمريكي للمرة الأولى منذ 207 أعوام، حيث اقتحم أنصار ترامب مكاتب المُشرّعين، واشتبكوا مع قوات الشرطة، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى واعتقال العشرات، فيما اعتُبِر "اعتداء على الديمقراطية الأمريكية".

ومن اقتحام الكابيتول من قِبل ما أسماهم الرئيس الأمريكي المُنتخب بايدن، "متمردين"، مرورًا بالاشتباكات مع الشرطة وفرض حالة طوارئ في واشنطن تم تمديدها لاحقًا لمدة 15 يومًا، وصولًا إلى استئناف الكونجرس عمله، يرصد الخليج 365 في التقرير التفاعلي التالي، تسلسلًا زمنيًا (وفقًا للتوقيت الشرقي) للفوضى التي شهدها الكونجرس يوم الأربعاء: