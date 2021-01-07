أمريكا: مقتل 4 أشخاص في أحداث الكونغرس

اسماعيل عبد الحي - قال قائد شرطة واشنطن إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".

وقال رئيس شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي،في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الليل، إن 47 من أصل 52 عملية اعتقال حتى الآن تتعلق بانتهاك فرض حظر التجول الذي فرضته عمدة المدينة.

وقال روبرت كونتي إنه تم اعتقال 26 شخصا داخل مبنى الكابيتول، وتم إلقاء القبض على عدة أشخاص آخرين لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة أو محظورة.

كما أعلن أنه تم العثور على قنبلتين أنبوبيتين داخل مقر اللجنتين الوطنيتين للجمهوريين والديمقراطيين، بالإضافة إلى زجاجات حارقة (مولوتوف) في مبنى الكابيتول.

وأعلنت شرطة واشنطن في وقت سابق أن امرأة قُتلت بالرصاص خلال الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس الليلة الماضية.