الكويت تُسجل صفر وفيات بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 152 ألفًا و978 حالة في حين لم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم بسبب كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 55 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء قال السند أنه تم

تسجيل 224 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 148239 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.