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المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 1.48 مليون حالة

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ياسر رشاد - القاهرة -  بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد في المكسيك ١٫٤٨  مليون حالة إصابة حتى اليوم الخميس، بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.


وبلغ إجمالي عدد الوفيات في المكسيك 129 ألفًا و987 شخصًا، بينما تعافى من مرض كوفيد- 19، الذى يسببه فيروس كورونا ١٫١٢ مليون شخص من المصابين.

ومر نحو 44 أسبوعًا منذ تسجيل الحالة

الأولى للإصابة بالمرض في المكسيك.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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