كورونا حول العالم.. تفاصيل الإصابات والوفيات حتى اليوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 05:12 مساءً - تسبب فيروس كورونا المستجد حتى اليوم بوفاة 1,884,187 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وأصيب أكثر من 87,162,540 شخصا في العالم بالفيروس منذ بداية الوباء، تعافى منهم 54,233,100 مصاب على الأقل.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بداية الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.

وسجلت الأربعاء 14615 وفاة و748,244 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 3626 وفاة تليها البرازيل (1242) والمكسيك (1165).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء إذ سجلت 361,297 وفاة من أصل 21,305,323 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل حيث سُجلت 198,974 وفاة (7,873,830 إصابة) والهند مع 150,336 وفاة (10,395,278 إصابة) والمكسيك مع 129,987 وفاة (1,479,835 إصابة) والمملكة المتحدة مع 77346 وفاة (2,836,801 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 172 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (139) والبوسنة (128) وايطاليا (127) ومقدونيا الشمالية (123).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس 601,606 وفيات (27,971,353 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 519,683 وفاة (16,046,726 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 377,633 وفاة (21,930,370 إصابة).

وسجلت في آسيا 223,149 وفاة (14,143,903 إصابات) والشرق الأوسط 91304 وفيات (4,123,735 إصابة) وإفريقيا 69867 وفاة (2,915,217 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31239 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.