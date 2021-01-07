“لالة العروسة” يستقبل طلبات المشاركة.. والموسم الجديد ينطلق على الرغم من كورونا

جدة - عبدالحي حسين - انطلق طاقم برنامج “لالة لعروسة” في التنقيب عن الأزواج، الذين يشاركون في الموسم المقبل من البرنامج، والذي يرتقب أن يصور وفق إجراءات فرضتها كورونا على البرامج التلفزية.

وانطلق بالفعل، استقبال الرسائل الهاتفية من الراغبين في المشاركة في البرنامج، الذي يسبق استدعاء الأزواج المختارين، والشروع في تصوير حلقات البرنامج.

ولا يزال المنشط الرئيسي للموسم الجديد من البرنامج، مجهول الهوية، بعدما انسحبت الممثلة، صفاء حبيركو، منتصف الدورة الماضية، من تقديمه، نتيجة وضعها مع الحمل، وبداية فيروس كورونا.

ويرتقب أن يتم التصوير داخل الاستوديو، شرط تقليص عدد الجمهور الحاضر، والتزامه بالتباعد، ووضع الكمامات الوقائية.

ولا تزال إقامة عرس الموسم الماضي من البرنامج غير ممكنة، في ظل الوضعية الوبائية، التي خلفها فيروس كورونا.