نشرة تحذيرية من الدرجة الحمراء.. أمطار قوية وتساقطات ثلجية ورياح بسرعة120 كلم/ساعة بعدد من مناطق المملكة

جدة - عبدالحي حسين - أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن أن عددا من مناطق المملكة ستشهد تساقط أمطار رعدية قوية (50-150 ملم) ورياح قوية (75-120 كلم/ساعة) يومي الخميس والجمعة، وتساقطات ثلجية (20-30 سم) من السبت إلى الاثنين.

أمطار رعدية قوية

وأفادت المديرية في نشرة جوية خاصة من الدرجة الحمراء، أن أمطارا رعدية قوية تتراوح كمياتها بين 110 و150 ململت، ستشهدها أقاليم وعمالات: أكادير إداوتنان، تارودانت،الصويرة، طنجة، فحص أنجر’ن المضيق الفنيدق، شفشاون، تطوان، العرائش، آسفي، وجبال الحسيمة، وذلك اتبداءا من بعد زوال يوم الخميس، إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا يوم غد الجمعة، وهي الأمطرا التي ستكون مصحوبة بتساقط للبرد.

كما أفادت المديرية، بأن هذه الأمطار ستمتد أيضا وبقكميات تتراوح بين 50 إلى 80 ملمتر، بكل من اشتوكة أيت باها، بنسليمان، شيشاوة، الجديدة، برشيدن النواصر، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، القنيطرة، انزكان ايت ملول، الصخيارت تمارة، سلا، الرباط، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، تاونات، سيدي بنور، سطات، الحاجب، فاس، مولاي يعقوب، مكناس تازة، صفرو، خريبكة، الرحامنة، اليوسفية والحوز.

رياح قوية

أيضا، ينتظر أن تشهد عدد من أقاليم المملكة رياحا قوية تتراوح سرعتبها بين 100 إلى 120 كلمتر بالساعة، وذلك بكل من الصويرة، آسفي، الجديدة، اليوسفية، الرحامنة، سيدي بنور، شيشاوة، الحوز، أزيلال، ورزازات، تنغير، ميدلت، الرشيدية، وفيكيك، وذلك يوم غد الجمعة.

كما يترقب أن تشهد مناطق أخرى رياحا تتراوح سرعتها بين 75، إلى 90 كلمتر بالساعة، يوم الخميس بالنسبة لأقاليم الرشيدية، الصويرة، ورزازات، آسفي، طرفاية، تارودانت، تنغير وزاكورة، أما يوم الجمعة فستمتد هذه الظاهرة إلى أقاليم، أسا الزاغ بنسليمان، برشيد، الدار البيضاء، شفشاون، فحص أنجرة، العرائش، مديونة، المحمدية، النواصر، سطات، طرفاية، أكادير إداوتنان، شتوكة أيت بها، كلمميم، إفران، إنزكان، آيت ملول، جرادة مراكش، الرباط، سلا، سيدي غفني، الصخيرات، تمارة، طنطان، طاطا، وتزنيت.

تساقطات ثلجية

من جهة أخرى يترقب أن تسجل تساقطات ثلجية، في المناطق التي يتجاوز ارتفاعها 1400 متر، بكيمات تتراوح بين 20 إلى 30 سنتيمتر بكل من أقاليم إفران، خنيفرة، ميدلت، بني ملال، أزيلال، الحوز، شفشاون، الحسيمة، تارودانت، بولمان، صفرو، تازة والحاجب.