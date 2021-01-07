توقعات الطقس في الإمارات غداً الجمعة

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد الامارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ويكون معتدلاً نهاراً وبارداً ليلاً خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر شمالاً، وتكون شرقية إلى شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س.



وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً ويضطرب أحياناً خاصة صباحاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:02، والثاني عند 20:24، والجزر الأول عند الساعة 14:48، والجزر الثاني عند الساعة 01:50.

وفي بحر عمان يكون متوسطاً ويضطرب أحياناً خاصة صباحاً، ويحدث المد الأول عند 18:25، والمد الثاني عند الساعة 05:05، والجزر الاول عند الساعة 11:35، والجزر الثاني عند الساعة 23:24.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 13 70 20

دبــي 23 14 50 25

الشارقة 24 11 55 20

عجمان 24 12 70 25

أم القيوين 23 10 70 25

رأس الخيمة 22 11 70 30

الفجيرة 23 15 55 35

العين 24 11 60 20

ليوا 25 12 85 25

الرويس 23 14 80 35

السلع 22 13 85 30

دلما 24 19 70 30

طنب الكبرى 23 17 80 35

طنب الصغرى 23 17 80 35

أبو موسى 23 17 80 35.