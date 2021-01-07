شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تختبر منظومة صواريخ تحمل رؤوس نووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت باكستان اليوم تجربة ناجحة على منظومة صواريخ "الفتح" المطورة محلياً والقادرة على حمل جميع أنواع الرؤوس الحربية التقليدية والنووية.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء افتخار بابر في بيان صحفي أن صاروخ "الفتح" يبلغ مداه 140 كيلومتراً، وهو عبارة عن منظومة صواريخ متعددة ستمنح القوات المسلحة الباكستانية القدرة على الاشتباك الدقيق للأهداف في عمق أراضي العدو.

وهنّأ الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، العلماء والمهندسين الذين طوروا هذا النظام على نجاح التجربة.