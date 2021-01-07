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باكستان تختبر منظومة صواريخ تحمل رؤوس نووية

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الدمام - شريف احمد - أجرت باكستان اليوم تجربة ناجحة على منظومة صواريخ "الفتح" المطورة محلياً والقادرة على حمل جميع أنواع الرؤوس الحربية التقليدية والنووية.

وأوضح المتحدث العسكري الباكستاني اللواء افتخار بابر في بيان صحفي أن صاروخ "الفتح" يبلغ مداه 140 كيلومتراً، وهو عبارة عن منظومة صواريخ متعددة ستمنح القوات المسلحة الباكستانية القدرة على الاشتباك الدقيق للأهداف في عمق أراضي العدو.

وهنّأ الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، العلماء والمهندسين الذين طوروا هذا النظام على نجاح التجربة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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