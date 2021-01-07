شكرا لقرائتكم خبر عن بركان "ميرابي" يطلق غازا وحطاما في جاوا بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، أن بركان جبل "ميرابي" الواقع في جزيرة جاوا، أطلق اليوم الخميس، غازا ساخنا وحطاما بركانيا أسفل منحدراته.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث، راديتيا جاتي، إن مستوى التأهب للبركان ظل عند ثاني أعلى مستوى رغم النشاط الأخير.

وتقع إندونيسيا في منطقة تعرف باسم "حزام النار" بالمحيط الهادئ، وهي منطقة تتسم بالاضطرابات الزلزالية، كما يوجد بها نحو 128 بركانا نشطا.