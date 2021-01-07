شكرا لقرائتكم خبر عن لندن تلجأ للمستشفيات الميدانية لعلاج مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة البريطاني اليوم الخميس إنه سيجري استخدام مستشفى ميداني في العاصمة لندن إذا اقتضى الأمر لتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى في المدينة، بعدما كشفت وثائق رسمية مسربة أن لندن تواجه احتمال نفاد أسرة المستشفيات في غضون أسبوعين.

وكشفت التقديرات المسربة إلى دورية هيئة الصحة العامة أنه حتى الرغم من أن عدد المصابين بكوفيد-19 زاد بأقل معدل مرجح فإن مستشفيات لندن قد تعاني عجزا في أسرة العناية المركزة يقدر بنحو ألفي سرير بحلول 19 يناير كانون الثاني.

وردا على سؤال بشأن هذه التقديرات عبّر وزير الصحة مات هانكوك عن قلقه بشأن الضغوط الواقعة على هيئة الصحة العامة، مضيفا أن الحكومة تخصص المزيد من الموارد في المناطق التي تواجه أكبر قدر من الضغط.