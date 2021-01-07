شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب اللقاح الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ المتطوعون في الإمارات اليوم الخميس بالمشاركة ضمن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي لفيروس "كوفيد19-" والقائم على الفيروسات الغدية.

واللقاح طوره معهد جاماليا الاتحادي الروسي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة في روسيا ، وتعد التجارب السريرية للمرحلة الثالثة التي تجرى في الإمارات العربية المتحدة، جزءاً من التجارب التي تُجرى حالياً في روسيا ودول أخرى في العالم.