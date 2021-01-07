مستشار الملك.. مغربي يهودي أيقونة سلام وتعايش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ عام 1991، تم تعيينه مُسشاراً للملك الراحل الحسن الثاني، ليحتفظ بنفس المهمة بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش، عام 1999.

اقترن اسمه بالذاكرة المُشتركة بين المغاربة يهودهم ومُسلميهم، عُرف مستشاراً للملك الراحل الحسن الثاني، ثُم مُستشاراً للعاهل المغربي الملك محمد السادس، عمل في الصحافة والثقافة، ونشط كثيراً في مجال الحوار الحضاري.

هو مغربي أمازيغي يهودي، وابن أحد المقاومين المغاربة ضد الاستعمار الفرنسي، وحصل على جوائز متعددة نظراً لأنشطته الثقافية والخيرية أيضاً.





أوندري أزولاي، ابن مدينة الصويرة المغربية، الذي وُلد عام 1941 وسط عائلة يهودية ذات أصول مغربية، من والد كان موظفاً في عهد الحماية الفرنسية، قبل إعفائه من مهامه بسبب مُساندته للوطنيين.

تابع أندري أزولاي دراسته الابتدائية والثانوية في المغرب، وفي عام 1966 عندما كان عمره حوالي 25 سنة قرر الالتحاق بباريس لاستكمال دراساته العليا.

صحافي ومستشار ملكي

شغل عدة مهام ومناصب، تنوعت بين الاقتصاد والإعلام، إذ عمل في بنك "بايس با" الفرنسي في الفترة ما بين 1967 وحتى 1991، وكانت له فيه مسؤولية العلاقات العامة، وقبلها اشتغل مُحرراً بمجلة "المغرب أخبار".





ومنذ عام 1991، تم تعيينه مُسشاراً للملك الراحل الحسن الثاني، ليحتفظ بنفس المهمة بعد اعتلاء العاهل المغربي، الملك محمد السادس العرش، عام 1999، ولازال في منصبه إلى حدود الساعة.

تجربته الكبيرة في الإعلام، وعلاقاته الواسعة مع الصحافيين الفرنسيين، جعلته يتبوأ مهمة العلاقات الخارجية والعلاقة مع وسائل الإعلام الفرنسية في ديوان ملك المغرب الراحل الحسن الثاني.

رجل الثقافة المشتركة

يتميز مسار أزولاي بتجارب ثقافية مُتعددة، إذ تولى رئاسة منظمة أنا ليند للحوار بين الثقافات، إلى جانب عُضويته بلجنة الحكماء لمبادرة تحالف الحضارات، كما انتخب رئيسا منتدبا لمؤسسة الثقافات الثلاث في إشبيلية. وهو نائب رئيس مركز السلام في الشرق الأوسط الذي يوجد مقره في تل أبيب.

وقاد أزولاء مجموعة من الحوارات بين شخصيات فلسطينية وأخرى إسرائيلية، وذلك ضمن عمل مُظمة "هوية وحوار" التي أسسها بفرنسا منتصف السبعينيات، إذ يُشتهر فكرة أن "أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بمنح الشعب الفلسطيني حق بناء دولته المستقلة".





ومن مُبادراته أيضاً، بيت الذاكرة بمدينة الصويرة، وهو عبارة عن متحف يُؤرخ للذاكرة المشتركة بين يهود المغرب ومُسلميه، إذ تمت إقامته في حي الملاح الذي سكنه اليهود المغاربة سابقاً، واحتضنه منزل سكنته عائلة يهودية قديمة، كانت من أثرياء المدينة، وأقامت بوسط الدار كنيساً صغيراً يغطي جوانبه خشب منحوت مستورد من بريطانيا.

مغربي أصيل

يصف نفسه بكونه "مغربي يهودي أمازيغي وعربي"، واعتبر في حوار سابق أن شغله لمنصب مستشار لملكي البلاد، هو "إشارة حداثة وإنسانية وسمو يبعث بها المغرب إلى الآخرين"، مُضيفاً "أنا الوحيد فعلا. أنتمي إلى ناد متميز وانتقائي جدا، لأنني في النهاية أنا العضو الوحيد المنتمي لهذا النادي. وهذا هو المغرب الكبير والحقيقي".

كما لقبته جريدة لوموند الفرنسية بلقب "سفير التلاحم اليهودي الإسلامي"، الشيء الذي اعتبرته ذات الجريدة، رسالة مغربية تُكرس انفتاحه وحداثته، في قالب من الاعتدال والوسطية.





حصل أزولاي على عدة جوائز، بينها جائزة "ميديتيرانيو" التي حصل عليها عام 2010 من مؤسسة المتوسط بإيطاليا، وميدالية السلام التي حازها عام 2013، ثم جائزة التسامح عام 2014 من الأكاديمية الأوروبية للعلوم، ناهيك عن أوسمة عدة من بلدان مثل فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، المكسيك، بريطانيا، البرتغال، البرازيل والأرجنتين.