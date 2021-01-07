بالصور.. شاهد صدمة المبعوث الأممي من أضرار مطار عدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى المبعوث الأممي إلى اليمن صدمته البالغة من أضرار الهجوم الحوثي الصاروخي على مطار عدن لدى وصول الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي.

وطاف مارتن جريفيث والوفد المرافق له ومعه محافظ محافظة عدن أحمد لملس، في أرجاء مطار عدن الدولي للاطلاع عن قرب على حجم الدمار الكبير الذي خلفه هجوم مليشيات الحوثي، خصوصاً في صالة الانتظار التي أصابها صاروخ باليستي بشكل مباشر وهي تكتظ بعشرات المدنيين.

واطّلع المبعوث الدولي على المآسي الإنسانية التي خلفها الهجوم من خلال معرض للصور أقامته السلطات اليمنية إلى جانب أنقاض الأضرار، وذلك لإبراز تفاصيل الهجوم المروع والذي أسفر عن سقوط 135 قتيلاً وجريحاً من المدنيين والصحفيين وموظفي الصليب الأحمر الدولي.





وأظهرت صور للمبعوث الأممي وهو في حالة من الصدمة وتأثره الشديد عند مشاهدته صور الضحايا وتجويف عميق أحدثتها الصواريخ الحوثية في مهبط وصالة مطار عدن الدولي.

كما سجل المبعوث الأممي إدانته الكاملة على عريض تضعها سلطات مطار عدن الدولي عقب إكمال جولته في أرجاء المطار.





وكان المبعوث الأممي إلى اليمن وصل، الخميس، إلى عدن للقاء الحكومة اليمنية الجديدة وذلك عقب إنهاء جولته إلى الرياض ولقاء الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي.

وقالت مصادر ملاحية لـ"الخليج 365"، إن جريفيث وصل إلى مطار عدن الدولي على متن طائرة أممية أقلته من الرياض إلى العاصمة المؤقتة للقاء حكومة الكفاءات اليمنية والاطلاع على أضرار الهجوم الصاروخي.





وانتقل جريفيث إلى قصر "معاشيق" حيث تقيم الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وعقد أولى لقاءاته مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك لبحث تداعيات الهجوم الحوثي الصاروخي على المطار المدني وتهديده لجهود السلام.

وتأتي جولة المبعوث الدولي لدى اليمن للتأكيد ودعم ومباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة الجديدة واحتواء آثار التصعيد الإرهابي للحوثيين على مسار السلام في هذا البلد.



