الكونجرس يعلن جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

صادق الكونجرس الأمريكي على فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة.

إعلان الفوز جاء في نهاية جلسة مشتركة للكونجرس والذي استأنف أعماله بعد توقفها، إثر اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مارك بنس موافقة الكونجرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، ما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري بعد فوزه بـ306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب، وذلك في ختام جلسة لمجلسي النواب والشيوخ.

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وفور الإعلان، أقر ترامب بفوز بايدن وقال إنه يتعهد بـ"انتقال منتظم" للسلطة، رغم "رفضه المطلق لنتائج الانتخابات" التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



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وأثارت صور اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول خلال جلسة للكونجرس للمصادقة على فوز بايدن صدمة بين العديد من الأمريكيين وفي العالم، نتيجة الفوضى غير المسبوقة وأعمال العنف التي رافقتها ضد أبرز رموز الديمقراطية الأمريكية.

