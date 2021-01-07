فيديو صادم للدمار بمجلس الشيوخ بعد فوضى "الكونجرس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر مقطع فيديو صادم نشر عبر شبكات الإنترنت الآثار المدمرة التي خلفها مثيرو الشغب، الأربعاء، داخل مكتب مجلس الشيوخ بمبنى الكونجرس "الكابيتول" في العاصمة واشنطن.

ونشرت مراسلة قناة "سي إن إن" الأمريكية آلي زاسلاف مقطع فيديو عبر "تويتر" للفوضى الموجوة داخل أحد مكاتب مجلس الشيوخ، حيث تناثرت الأوراق ومجلدات وغيرها على الأرضية.

وكان المكتب الذي تعرض للنهب واحدًا فقط من بين عدة مواقع استهدفها المخربون المؤيدون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، مما عرقل تصويت التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

كما تعرضت مجموعة مكاتب رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي للتدمير، مع قيام مثيري الشغب بتحطيم المرآة وتفتيش المكاتب وكسر اللوحة المكتوب عليها اسم المشرعة.

وبعد السيطرة على الموقف وعودة الأمن لمقر الكونجرس، عاد المشرعون لاستكمال التصويت، وتم التصديق على فوز الرئيس المنتخب.