صورة مؤلمة من داخل الكابيتول تكشف "رعب الشغب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقطت صورة مؤلمة لنائب أمريكي بينما كان يحاول طمأنة إحدى أعضاء مجلس النواب مع اقتحام أنصار دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، الأربعاء.

ويظهر في تلك الصورة المؤثرة النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو جيسون كرو وهو يجلس القرفصاء بحجرة مجلس النواب، ويمكن رؤيته وهو يمسك بيد النائبة عن ولاية بنسلفانيا سوزان وايلد، في محاولة لتطمينها ومواساتها خلال أعمال الشغب، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقالت وايلد، التي يمكن رؤيتها وهي مستلقية على أرضية مجلس النواب في الصورة، إنها آمنة.

وأضافت، خلال تغريدة عبر "تويتر": "أنا في أمان وبخير. نقلت مع أعضاء آخرين من مبنى الكابيتول إلى الخارج تحت حراسة الشرطة".

من جانبه، روى كرو ما حدث لصحيفة "دنفر بوست" الأمريكية، قائلًا إن الشرطة أجلت الجميع من المجلس، لكن بالنسبة لمن كانوا متواجدين بالشرفة، أعلى القاعة، ظلوا عالقين لمدة حوالي 20 دقيقة مع اقتحام مثيري الشغب السلالم والأبواب.





وأشار إلى أن شرطة الكابيتول أغلقت أبواب غرفة المجلس وبدأت تكديس الأثاث على الأبواب كحواجز أمامهم، بينما يحملون السلاح.

وتابع كرو، وهو من قدامى المحاربين بالجيش: "معظم الأعضاء لم يعلموا كيفية استخدام أقنعة الطوارئ، لذا كنت أساعدهم في إخراج الأقنعة من الحقائب وساعدت في توجيه البعض حول كيفية ارتدائها واستخدامها. لم أكن سأغادر المجلس حتى خروج كل عضو، لذا انتظرت حتى تمكنوا من إخراج الجميع".





وطبقًا لصحيفة "دنفر بوست"، لم يعتقد النائب الديمقراطي، وهو من قدامى المحاربين في أفغانستان والعراق، أنه سيرى في أمريكا ما رآها الأربعاء.

وقال كرو عن ترامب: "يقع اللوم مباشرة على الرئيس، لكنه أظهر لنا منذ فترة طويلة جدًا من هو. داعموه، والناس من حوله، وأعضاء الكونجرس، سمحوا لنا بالوصول لتلك المرحلة. هذه هي النتيجة الحتمية لدونالد ترامب. لكن الناس تركوه يتمادى، ويجب علينا إجراء مناقشة صعبة للغاية بشأن السبب والكيفية".

