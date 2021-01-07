شكرا لقرائتكم خبر عن في سابقة نيابية.. المرأة المصرية تهيمن على 162 مقعداً في البرلمان والان مع التفاصيل
وكان عدد مقاعد المرأة المصرية فى المجلس المنتهية ولايته 90 مقعداً، وأكد مراقبون أن زيادة عدد مقاعد المرأة خلال المجلس الجديد، أمر غير مسبوق فى التاريخ النيابي، ويعد انتصاراً جديداً لدورها القيادي الذي يمثل انعكاساً لاهتمام القيادة السياسية لها، وتشجيعها على الانخراط بقوة فى الحياة السياسية، بتوفير الوسائل والآليات التى تمكنها من خوض هذا الغمار بقوة، إيمانا بدورها الفاعل فى المجتمع.
وضمت قائمة التعيينات الرئاسية، كتلة مميزة من السيدات صاحبات الخبرات فى عدة مجالات، أبرزهن وزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدين، ووزيرة التعاون الدولي السابقة الدكتورة نجلاء الأهواني، وأستاذ العمارة والتصميم العمراني الدكتورة سحر عطية، ومساعدة وزير الخارجية السابق السفيرة منى عمر، والإعلامية دينا عبدالكريم.