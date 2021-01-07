شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يختار وزيراً للعدل سبق أن رفضه الجمهوريون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن؛ الخميس؛ أنه سيرشح ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل، وهو قاض وسطي رفض الجمهوريون تعيينه في المحكمة العليا قبل خمسة أعوام.

وجارلاند قاض في محكمة استئناف الفيدرالية في واشنطن، ويعدّ ليبرالياً معتدلاً، وغير منحاز لأي من الحزبين.

وسبق لبايدن أن كشف عن أعضاء بارزين في إدارته التي تبدأ رسمياً في الـ20 من الشهر الجاري؛ حيث اختار النائبة ديب هالاند، لتولي حقيبة الداخلية، وهي من السكان الأصليين لأمريكا.

كما اختار الرئيس الأمريكي المنتخب مدعي عام ولاية كاليفورنيا كزافييه بيسيرا، وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية؛ في حين أوكل وزارة الطاقة للحاكمة السابقة لميشيجان، جينيفر غرانهولم .