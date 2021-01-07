شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» عالمياً تتخطى 86.63 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

بلغ عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد) على مستوى العالم أكثر من 86.63 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و873 ألفاً و667 حالة. وأظهر إحصاء «رويترز» أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وسجلت الصين، الخميس، أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس «كورونا» في أكثر من خمسة أشهر، تتصدرها زيادة الإصابات في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين. وسجل الإقليم 51 من بين 52 إصابة محلية أعلنت عنها اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مقارنة مع 20 حالة سجلت في الإقليم في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد-19» في الصين منذ بدء التفشي في أواخر عام 2019 إلى 87278 بينما لا يزال عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634.

وقال معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الخميس، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، زاد بواقع 26391 إصابة ليرتفع إجمالي الحالات إلى مليون و835038. وكشف إحصاء المعهد أنه تم رصد 1070 وفاة جديدة جراء الفيروس، وبهذا تصل حصيلة الوفيات إلى 37607.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، الأربعاء، 13345 إصابة جديدة مؤكدة بـ«كورونا» و1165 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و479 ألفاً و835 إصابة، و129 ألفاً و987 وفاة.

والزيادة الجديدة في الإصابات والوفيات هي الأعلى المسجلة في يوم واحد، باستثناء زيادة لمرة واحدة في أكتوبر/ تشرين الأول قالت الحكومة إنها كانت نتيجة تغييرات منهجية. وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

وقالت وزارة الصحة في البرازيل، الأربعاء، إنها سجلت 63430 إصابة جديدة بالفيروس، و1242 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكد وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، أنها سجلت 1007 إصابات جديدة بـ«كورونا» و57 وفاة، مقارنة مع 1119 إصابة و55 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 145590 حالة من ضمنها 115975 حالة تم شفاؤها، و7975 حالة وفاة».