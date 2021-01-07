شكرا لقرائتكم خبر عن قصف إسرائيلي على سوريا يقتل 3 موالين لإيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أ.ف.ب

قتل ثلاثة عناصر من القوات الموالية لإيران وأصيب 11 آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي ليل الخميس على مواقع عدة في سوريا، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت ضربات إسرائيلية مواقع عدة للقوات السورية والمجموعات الموالية لها في جنوب سوريا وريف دمشق، تتواجد فيها بحسب المرصد قوات موالية لإيران بينها «حزب الله» اللبناني.

وأحصى المرصد مقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل، وإصابة أكثر من 11 آخرين بجروح، بعضهم في حالات خطرة، ولم يتمكن المرصد من تحديد جنسياتهم. وقد أدى القصف كذلك إلى تدمير إحدى منظومات الرادار في ريف السويداء الغربي، وتدمير مستودعات أسلحة جنوب دمشق.

وأفاد مصدر عسكري سوري وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن «هجوم جوي عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتلّ على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وقد تصدّت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ».