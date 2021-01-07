شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يلوح بعقوبات للمتورطين بـ«القمع الشيوعي» في هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إلى الإفراج «الفوري» و«غير المشروط» عن 53 شخصية معارضة مؤيدة للديمقراطية، تم توقيفهم بتهمة «التخريب» في هونج كونج وهدد المسؤولين عن عمليات القمع بعقوبات.

وشدد بومبيو في بيان على أن: «الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعرض سكان هونج كونج للقمع الشيوعي».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستدرس فرض «عقوبات وقيود على كل شخص أو كيان متورط في هذا الهجوم الذي يستهدف سكان هونج كونج».

وألقي القبض، الأربعاء، على أكثر من 50 شخصية معارضة مؤيدة للديمقراطية من بينهم محام أمريكي، في هونج كونج، في أكبر حملة قمع حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الصيني الأخير. واعتبر بومبيو أن هذه الاعتقالات تظهر «ازدراء الحزب الشيوعي الصيني بشعبه وبسيادة القانون».