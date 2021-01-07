شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كاظم مدرباً للديوانية العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قررت إدارة نادي الديوانية تعيين سمير كاظم مدرباً لفريقها الكروي الأول، خلفاً للمدرب السابق قصي منير، الذي قدّم استقالته مؤخراً، وبات سمير كاظم المدرب الرابع الذي يتولى مهمة تدريب الديوانية هذا الموسم، بعد أن سبقه المدربون: حازم صالح، وسعد حافظ، وقصي منير.

وقدّم سمير كاظم استقالته من منصبه كنائب لرئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية حتى يتسلم مهمته في تدريب الديوانية، لأنه لا يجوز في القوانين العراقية الجمع بين مهمتين في آن واحد.

وقال المدرب سمير كاظم، قبلت المهمة بشروط كي لا أكون ضحية مزاجية الإدارة، وأول شروطي أن أكمل الموسم لنهايته، وبعدها يتم تقييم تجربتي، ولا يمكن أن يتم تقييم تجربتي مع الفريق من مباراتين، أو ثلاث.

يذكر أن سمير كاظم، وهو لاعب سابق في المنتخب العراقي الأول منذ عام 1989 ولغاية عام 1999، سبق له الإشراف على تدريب فريق القوة الجوية، كما كانت له تجربة تدريبية سابقة مع فريق السماوة قبل مواسم عدة من الآن.