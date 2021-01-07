تطوير متحف الجزيرة للفنون بمصر بعد إغلاق 32 عاماً

القاهرة: ”الخليج 365”

تفقدت د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة بمصر، أعمال تطوير وإعادة تأهيل وتجديد متحف الجزيرة للفنون، الكائن بساحة دار الأوبرا المصرية، الذي ظل مغلقاً لأكثر من 32 عاماً.

أكدت عبد الدايم، أهمية المتاحف القومية في ترسيخ الهوية، والحفاظ على كنوز وثروات الفن المصري والعالمي، بجانب الموروثات والمقتنيات، سواء تاريخية أوثقافية أوفنية. وأضافت، خلال الجولة، أن المتحف يُعد أحد أهم مشروعات الدولة الثقافية والقومية، باعتباره من أهم المواقع المتخصصة في الوطن العربي، ويعد إضافة للبنية الثقافية والفنية المصرية، لما يضمه من مجموعات رائعة من المقتنيات التاريخية العريقة والنادرة، التي توثق لحقب زمنية مختلفة.

وأوضحت أن الفنون المتحفية أحد أسلحة القوى الناعمة لتنمية الوعي والارتقاء بالوجدان، لما تتميز به من تأثيرات مباشرة وملهمة في تشكيل وبناء الشخصية، إلى جانب قدرتها الفائقة على تعزيز القيم الإيجابية، وخلق أجيال مدركة لحجم التحديات التي تواجه الوطن.

وقال د. خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة: إن متحف الجزيرة يقع علي مساحة تبلغ 9000 متر مربع، وتشمل مبني الخدمات، وقاعات السينما والمخازن ومبني المتحف، منها 6458 متر مسطح مقسمة إلى 3229 متراً، هي مسطح الدور الأول، وبها 1250 متراً مسطح عرض، وتشمل البهو، والسلالم، وممرات خدمة، ومصعد بانورامي، وممر حركة جمهور، و1979 متراً مسطحاً للقاعات، وجارٍ العمل وفق خطة زمنية لإعادة الحياة إلى المتحف خلال أشهر.

وأضاف: تم الحفاظ على الطابع والطراز المعماري الأصلي للمبني وتطويره، وفقاً لأحدث أساليب العرض المتحفي في العالم. ومن المنتظر وضع أكثر من 4 آلاف عمل فني متنوع في المتحف بعد انتهاء كافة الأعمال.

ويضم المتحف مقتنيات ملكية نادرة بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخزف الإسلامي المصري والدمشقي والبخاري والخزف الإغريقي والروسي والتركي والبورسلين الصيني من مختلف العصور، كما يضم مجموعة كبيرة من النسيج القبطي من القرون الخامس والسادس والسابع الميلادية، ومجموعة من النسيج الإسلامي، كما يوجد به جوبلان بلجيكي من القرن 18 وجوبلان فرنسي من القرن 19، بالإضافة إلي تحف معدنية، عبارة عن شمعدانات ومباخر وصوان تنتمي للعصر المملوكي في مصر وأماكن أخري، كالموصل والصين. كما يحوي مجموعة فريدة من اللوحات والتماثيل من خامات مختلفة للفنانين الذين يمثلون رموزاً لمختلف المدارس التشكيلية الأوروبية منهم رودان، وديلاكروا، ومونيه، ديجا، ورينوار، وروبنز، وكونستابل.