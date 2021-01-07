شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرشيف الوطني» يوثق يوميات الشيخة فاطمة في خمسة مجلدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استكمالاً ليوميات الشيوخ التي بدأت بيوميات القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يوثق الأرشيف الوطني في أحدث إصداراته «يوميات الشيخة فاطمة بنت مبارك» الذي جاء في خمسة مجلدات، ويرصد مدى التطور الذي شهدته الإمارات منذ عام 1972، بداية المرحلة التي بدأت بها اليوميات، وتضيء اليوميات على اهتمامات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات) في كل المجالات، ودعمها لإنجازات المرأة الإماراتية.

ويأتي هذا الإصدار الذي يعدّ الأضخم من نوعه في موضوعه ومحتواه، إيماناً من الأرشيف الوطني بأن تمكين الإماراتية ـ وما حققته من نجاحات في مختلف المجالات، وإسهاماتها في المسيرة الحضارية للدولة، كانت ولا تزال ـ جاء بسبب الدعم الكبير من سموّ الشيخة فاطمة، ومن قيادتنا الحكيمة التي سارت على نهج الشيخ زايد الذي جعل المرأة شريكة للرجل منذ انطلاق مرحلة التأسيس.

ويوثق الإصدار في مجلداته التي تحوي 2460 صفحة، أنشطة سموّ الشيخة فاطمة التي وقفت دائماً إلى جانب الشيخ زايد، وهو يقود مسيرة النهضة الشاملة في ربوع هذا الوطن، حريصاً كل الحرص على تحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية، وعلى تعميق دور المرأة في المجتمع.

الإصدار يتألف من خمسة مجلدات، في بداية كل منها فهرس لمحتوياته من الموضوعات، ثم مقدمة، ثم موضوعات المجلد، وفي نهاية كل مجلد فهرس تفصيلي لجميع اليوميات، ووثّقت اليوميات وفق ترتيب موضوعي وزمني، بطريقة تُسهِّل الرجوع إلى أصل الحدث ومصدره، وصُنفت الموضوعات، وذكرت مصادرها وتواريخها.

ورصد الأرشيف «يوميات الشيخة فاطمة»، بناء على الأحداث والأنشطة اليومية لسموّها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والإعلامية والسياسية، والرياضية، وغيرها من المجالات، واستقى الأرشيف الوطني ذلك مما نشرته الصحف اليومية في الإمارات؛ كونها أكثر المصادر صدقية وقرباً إلى مواقع الأحداث، وصناع القرار.

الأعمال الخيرية

يركز المجلد الأول على تولي المناصب، والاستقبالات والتوديع، والزيارات المحلية، والزيارات الخليجية، والزيارات العربية، والزيارات العربية والعالمية، والاجتماعات، والأعمال الخيرية والمكارم، وافتتاح المشاريع، والرسائل والبيانات والكلمات.

ويحتوي المجلد الثاني على الأحاديث والتصريحات الصحفية، والأوامر والقرارات، والمبادرات والاعتمادات والموافقات، والإيفادات والإنابات، والتوصيات والاقتراحات والترشيحات والتكليفات، والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات، والجوائز والهدايا والدروع والميداليات والقلائد والشعارات والأوسمة والأوشحة والشارات العالمية والشهادات والإهداءات، والتوجيهات والإشراف والدعم. ويشتمل المجلد الثالث على الرعايات، وبرقيات التهنئة، وبرقيات الشكر، وبرقيات التعزية، وبرقيات متنوعة.

ويتناول المجلد الرابع موضوعات الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية، ويضم المجلد الخامس المناسبات المختلفة، وموضوعات أخرى عامة.

وأطلق الأرشيف الوطني كتاب «يوميات الشيخة فاطمة بنت مبارك» في الدورة الماضية من معرض الشارقة الدولي للكتاب.