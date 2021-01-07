شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": تصعيد عضو جديد بعد رحيل سيد عبد الغنى يشترط موافقة أغلبية المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى سخى وكيل النقابة العامة للمحامين، أنه لابد من موافقة أغلبية مجلس النقابة على تصعيد الحاصل على أعلى الأصوات في الانتخابات الماضية لعضوية المجلس عقب وفاة سيد عبد الغنى أمين صندوق النقابة، مضيفا أن التصعيد يحكمها العرف النقابى.

وأضاف مجدى سخى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه بالنسبة لشغل أمانة الصندوق، فإنه سيتم مناقشة الأمر في مجلس النقابة، وفتح الباب لترشح الأعضاء الراغبين فى تولى منصب أمين الصندوق، وأنه حال تقدم اكثر من زميل فسيتم التصويت.

وعن انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، ذكر مجدى سخى وكيل النقابة العامة للمحامين، أنه سيتم التنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن إجراء الانتخابات التي من المقرر أن تجرى على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.