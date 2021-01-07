بركة دماء وملاحقة استمرت شهرا.. فك طلاسم مقتل تاجر وزوجته في الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات مقتل مسن وزوجته داخل منزلهما بمركز الواحات البحرية، وتبين تورط 3 متهمين لاثنين منهم معلومات جنائية، وذلك بدافع السرقة.

مطلع شهر ديسمبر الماضي ورد بلاغ لقسم شرطة الواحات البحرية بالعثور على جثتي زوجين داخل منزلهما.

بوصول رجال الأمن وفحص المنزل عُثر على جثة الزوج "تاجر تمور" في أواخر السبعينات من العمر مُسجى على أرضية نفس الغرفة أسفل "كوم" من الملابس لذلك لم تلحظه الحفيدة.

المعاينة أثبتت مقتل الزوجين بآلة حادة بمنطقة الرأس، ووجود بعثرة في محتويات المنزل ما يشير إلى أن السرقة هي الدافع لارتكاب الجريمة.

الجاني كان على علم باحتفاظ الزوج "تاجر تمور" بأموال في منزله فخطط لسرقته مستغلا إقامة لزوجين بمفردهما.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة المقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ومزارع في الثلاثينات لهما معلومات جنائية، بالاشتراك مع مزارع يقيمون بذات القرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وأقروا بارتكابهم الواقع نظراً لعلم الأول والثاني بثراء المجني عليهما.

اتفق المتهمان على قتلهما وسرقتهما واستعانا بالثالث. توجع الثلاثة إلى مسرح الجريمة مستقلين دراجة نارية وبحوزتهم سلاح ناري.

تسلل الأول والثانيل إلى داخل المنزل عبر السور. ولدى مشاهدتهما للمجني عليه باغته الأول بالضرب بجسم السلاح الناري على رأسه فأودى بحياته.

وحال محاولة المجني عليها الاستغاثة كتم الثاني أنفاسها حتى أودى بحياتها واستوليا على المسروقات وهربوا. وتم بإرشادهم ضبط المسروقات والسلاح الناري والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.