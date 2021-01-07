سنغافورة تسجل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت سنغافورة 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس، منهم 31 حالة قادمة من الخارج.

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية - على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 58 ألفًا و813 حالة إصابة.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات

صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة

مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

أظهرت حصيلة لوكالة فرانس برس، تستند إلى الأرقام الرسمية، فى ديسمبر الماضى، تسجيل أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة، و1.7 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره قبل عام تقريبًا.