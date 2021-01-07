الصحة العالمية: اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في 22 دولة أوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة في 22 دولة أوروبية.

وقال رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أروربا، هانز كلوغ، في تصريح صحفي عبر الإنترنت: "مثل: جميع الفيروسات، تغير فيروس كورونا المنتشر بمرور الوقت، وفقًا لروسيا اليوم.

وأضاف: أتفهم المخاوف بشأن التأثير المحتمل لـ "SARS CoV-2 VOC" المثير للقلق"، مضيفًا أن

22 دولة من الاتحاد الأوروبي اكتشفت فيها هذه السلالة الجديدة للفيروس.

وأوضح أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع، إلا أنها لا تتسبب في انعكاسات إضافية على المصاب.

وقال كلوغ إن الطفرة الجديدة تنتشر في جميع الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن الأطفال ليسوا من الفئات

المعرضة للخطر جراء الإصابة.

وأعلنت بريطانيا فى ديسمبر الماضى، أنه تم رصد سُلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

كما تم رصد حالتين إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا؛ إذ إن كلا الحالتين قد كانوا مخالطين لأشخاص قد كانوا زاروا جنوب أفريقيا خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن السلالة الجديدة تستدعي قلقا بالغا، لكونها أكثر قدرة على التفشي والتغير مقارنة مع السلالة الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها أخيرًا.