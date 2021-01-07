الرئيس الأوكراني يدين أعمال الشغب التي شهدها الكونجرس الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعمال الشغب التي شهدها الكونجرس الأمريكي على يد مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي - في تدوينة على موقع (تويتر)، وفقًا لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس: "نحن ندين أعمال العنف غير المسبوقة، نحن ملهمون بصمود أعظم وأقدم مؤسسة ديمقراطية في

العالم والتي عقدت جلسة تاريخية خلال ساعات من حادث الاقتحام المروع، وأكدت إرادة الشعب الأمريكي".

وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي ( الكابيتول ) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس

المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وصدق الكونجرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالت من شهر نوفمبر الماضي.

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، موافقة الكونجرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، مما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 يناير الجاري.