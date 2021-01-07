وزير الصحة البريطاني: نستعد في حال خرجت إصابات كورونا عن السيطرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن مستشفى "نايتنجيل" الميداني سيكون جاهزا لتخفيف الضغط عن الخدمات الصحية، مؤكداعلى وجود إستعدادات في حال خرجت إصابات كورونا عن السيطرة في لندن، وفقا لروسيا اليوم.

وردا على سؤال حول تقرير يفيد بأن مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية (NHS) في لندن يمكن أن تغرق بالمصابين في غضون أسبوعين، قال هانكوك: "بالطبع أنا قلق بشأن الضغوط

التي تتعرض لها هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

وأكد: "أننا نضع موارد إضافية للتأكد من أن NHS تحصل على الدعم الذي تحتاجه في تلك الأجزاء من البلاد، حيث تتعرض لضغوط كبيرة"، مضيفا: "على سبيل المثال في لندن، نتأكد من أن مستشفى نايتينجيل في حالة استعداد، وإذا لزم

الأمر فسيتم استخدامه".

وقد سجلت بريطانيا يوم أمس، 62322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة.

وكان متوسط الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بحدود الـ50 ألفا خلال الأيام التسعة الماضية.

وقالت إيفون دويل المديرة الطبية لهيئة الصحة العامة في إنجلترا إن "الزيادة السريعة في الحالات مقلقة بشدة، والمحزن أنها تعني المزيد من الضغط على خدماتنا الصحية في عز الشتاء".

وأضافت: "هذا هو السبب في أنه يتعين علينا أن نبقى في البيت مهما استطعنا ذلك".