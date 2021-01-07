الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً على واردات الحديد والصلب التركية

ابوظبي - سيف اليزيد - فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً على بعض منتجات الحديد والصلب الواردة من تركيا اعتباراً من غد الجمعة.

ستتراوح الرسوم بين 4.8 بالمئة و7.6 بالمئة، بحسب نص نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.

وستؤثر هذه العقوبات على شركات تركية عدة.

وأظهر تحقيق حول شكوى تتعلق بالإغراق أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع أربعة بالمئة في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1 بالمئة من 2.8 بالمئة لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل.

وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.

كان التحقيق قد بدأ في مايو الماضي بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبي. وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا، وينتهي أيضاً في يوليو.