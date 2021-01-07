مسؤول ايراني متهم بتورطه في مجزرة 1988… والسويد تحاكمه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد توقيف حميد نوري أحد مسؤولي السجون الإيرانية في 9 تشرين الثاني 2019 بمطار ستوكهولم، وافقت الحكومة السويدية مؤخراً على محاكمته بتهمة تورطه في مجزرة تصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988 بإيران.

واوقف حميد نوري بعد شكوى من بعض السجناء السابقين والشهود الذين قالوا إن نوري كان معاون مدير سجن غوهردشت بمدينة كرج، جنوب غربي طهران، وأحد أعضاء “لجنة الإعدامات” في السجن أثناء تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين.

حميد نوري

وبناء على هذه الشكوى، وجهت إليه المحكمة السويدية عدداً من التهم، من بينها “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب وتواطؤ في استمرار جريمة عدم تسليم الجثث”، ومددت اعتقاله حتى 2 فبراير 2021.

يشار إلى أنه بحسب إحصائيات غير رسمية، فقد أُعدم أكثر من 6000 شخص، معظمهم من أعضاء ومناصري “منظمة مجاهدي خلق” المعارضة، خلال إعدامات عام 1988 التي أمر بها الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.

كما أوكلت قضية الإعدامات آنذاك إلى “لجنة الموت” المكونة من إبراهيم رئيسي، المدعي العام لطهران في حينه والرئيس الحالي للقضاء الإيراني، وحسين علي نيّري القاضي الشرعي، ومصطفى بور محمدي ممثل وزارة الاستخبارات، ومرتضى أشرفي المدعي العام في طهران. وكانت هناك لجان فرعية في المحافظات مسؤولة عن تنفيذ عمليات الإعدام، وذلك بحسب “العربية”.