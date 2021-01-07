موريتانيا تخفف التدابير الخاصة بكورونا.. إعادة فتح المدارس ورفع تعليق الصلاة في المساجد

جدة - عبدالحي حسين - عبلى الرغم من التخوفات من زيادة تدهور الوضع الوبائي في البلاد، بدأت الجارة الجنوبية، موريتانيا، في رفع عدد من القيود، التي كانت قد فرضتها بسبب حائحة كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، ليلة أمس الأربعاء، إن الدراسة ستستأنف، يوم الاثنين المقبل 11 يناير، في جميع المؤسسات التعليمية في موريتانيا، مع احترام الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد كارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الشؤون الاسلامية بموريتانيا، عن رفع التعليق عن صلاة الجمعة والجماعة ولكن بشروط حددها كبار العلماء في فتوى اليوم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه “تقرر رفع التعليق عن صلاتي الجمعة والجماعة بعد ثلاثة أسابيع من تعليق هذه الصلوات تفاديا لتفشي فيروس كورونا”، وأن الشروط هي التي حددتها هيئة كبار العلماء بموريتانيا.

وكانت هيئة كبار العلماء بموريتانيا قد حددت في فتوى عنها أن شروط العودة إلى صلاة الجمعة والجماعة في المساجد هي نزع فرش المساجد وتعقيمها بشكل مستمر واحترام التباعد ووضع الكمامات وتخفيف الخطبة، واستثنت الهيئة المرضى وكبار السن من أداء هذه الصلوات.