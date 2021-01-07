الفنان سعيد مسكير محاصر وسط سيول الأمطار في الدارالبيضاء – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - شأنه شأن العديد من سكان الدارالبيضاء، وجد الفنان المغربي، سعيد موسكير، نفسه محاصرا بالسيول، التي خلفتها الأمطار في العاصمة الاقتصادية.

وشارك مسكير، صباح اليوم الخميس، مقاطع فيديو توثق لمحاصرة السيول لسيارته، وتأثيرها في حركة السير، والتنقل ككل.

وعلق موسكير على الوضع، الذي عاشه في حدود الساعة السابعة صباحا، بأن سيارته تحولت إلى زورق مائي، ساخرا من الهشاشة، التي فضحتها التساقطات في شوراع مدينة الدارالبيضاء.

وشمل الارتباك، الذي خلفته السيول شبكة الطراموي في الدارالبيضاء، حيث شهدت حركته على مستوى الخطين الأول، والثاني اضطرابا كبيرا.

والارتباك وصل، أيضا، إلى خط الطريق السيار، الرابط بين مدينتي الرباط، والدارالبيضاء، وعدد من طرق العاصمة، وسط مخاوف تفاقم الوضع.

ودعت وزارة التجهيز والنقل المواطنين كافة إلى تأجيل تنقلاتهم، والحيطة، والحذر، بعد النشرة الانذارية، التي تنبأت بأمطار طوفانية.