الوداد ممثل وحيد للكرة المغربية في دوري أبطال إفريقيا.. لائحة الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات

جدة - عبدالحي حسين - اختتمت، مساء أمس الأربعاء، مباريات إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وأسدل الستار على الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات.

وتمكن 15 فريقا من حجز أماكنهم في دور المجموعات، فيما علقت مباراة الهلال السوداني، وأشانتي كوتوكو الغاني، بسبب إصابات كورونا داخل صفوف ذا الأخير.

وأصبح الوداد الرياضي ممثلا وحيدا لكرة القدم المغربية في دور المجموعة في عصبة الأبطال، وللمرة السادسة على التوالي، بعد تجاوزه، أمس، فريق الملعب المالي بثلاثية، فميا ودع الرجاء البيضاوي المسابقة على يد تونغيث السنغالي.

وفيما يلي قائمة الأندية المؤهلة، حسب تصنيفات “الكاف”:

التصنيف 1: الوداد الرياضي، الأهلي المصري (حامل اللقب)، الترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي.

التصنيف 2: الزمالك المصري ، ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي، حوريا كوناكري الغيني، فيتا كلوب الكونغولي.

التصنيف 3: بيترو لواندا الأنغولي، سيمبا التنزاني، الهلال السوداني أو وأشانتي كوتوكو الغاني، مولودية الجزائر.

التصنيف 4: المريخ السوداني، كايزر شيفس الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، تونغيث السنغالي.