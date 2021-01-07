انفصال أشهر كوبل في العالم.. كارداشيان وكاني ويست حديث الصحف العالمية

جدة - عبدالحي حسين - ضجت الصحف العالمية بخبر بلوغ كيم كارداشيان، وكاني ويست أعتاب الطلاق، بعد زواج دام 6 سنوات، وجعلهما من أشهر الأزواج في العالم.

وتداولت تقارير صحفية عالمية، أمس الأربعاء، أن طلاق كيم كارداشيان من كانيي ويست أصبح “حتميا”، وأنه مسألة وقت لا أكثر، إذ شرعت كيم في التحضير لطلب ذلك.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن محادثات تحصل، حاليا، بين كيم وكاني، حول تقسيم ثروتهما.

وتزوج ويست بكارداشيان في عام 2014، لكن علاقتهما انطلقت قبل سنوات من الزواج، وأفرزت 4 أطفال، بنتان زهما: نورث ذات 7 سنوات، وشيكاغو، البالغة من العمر 3 سنوات، ووولدان هما ساينت، ذو 5 سنوات من عمره، وسالم، البالغ سنة ونصف السنة.