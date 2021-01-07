المركز السينمائي المغربي ينال جائزة دولية عن تقديمه أفضل مواقع التصوير في العالم

جدة - عبدالحي حسين - فاز المركز السينمائي المغربي بالجائزة الكبرى لمهرجان ديوراما السينمائي الدولي في نيودلهي، في الهند، عن فئة تقديم أفضل مواقع التصوير في العالم.

وكشف بلاغ، أصدره المركز السينمائي المغربي، أمس الأربعاء، عن إنجازه في المسابقة، متفوقا على لجنة الأفلام الإسبانية، التي حلت في المرتبة الثانية، ثم غوجارت للسياحة في الهند، التي حلت في المرتبة الثالثة.

وتمنح الجائزة المذكورة، عن تقديم الدول لمزايا للمنتجين الدوليين، وعن مؤهلاتها الطبيعية، والجغرافية، وعن دعمها للمنتجين الأجانب، والترحيب بهم.

وتم تسليط الضوء في ندوة رقمية للمهرجان على الاستقرار السياسي للبلاد، والبنى التحتية، وتنوع المناظر الطبيعية، وتبسيط الإجراءات الشكلية، والإدارية، والحوافز المالية، التي يقدمها المغرب، وكذلك تاريخه كموقع تصوير مشهور عالميا.

يذكر أن أول فيلم روائي أجنبي تم تصويره في المغرب يعود إلى عام 1919.