شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تعلن حالة الطوارىء بسب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا اليوم الخميس فرض حالة الطوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بها بسبب جائحة كورونا.

وكانت وسائل إعلام ذكرت اليوم الخميس أن العاصمة اليابانية طوكيو سجلت 2447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهذه تعد أول مرة تسجل فيها طوكيو حالات إصابة يومية تتجاوز 2000 إصابة.

ويشار إلى أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حالة طوارئ أخرى بسبب جائحة كورونا في طوكيو والمنطقة المحيطة بها اليوم حيث واجهت اليابان ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية.

وسيأتي الإعلان المحتمل غداة تسجيل اليابان رقما قياسيا للإصابات بلغ 6004حالات جديدة ، في أعلى زيادة يومية لليوم الثاني على التوالي.