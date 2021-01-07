الارهاق يُبعد ميمي عن مباراة السيلية والسد

وذكر النادي في بيان أن "السيلية سيخوض مباراة اليوم أمام السد في الأسبوع الثالث عشر من دوري النجوم بدون الدولي العراقي مهند علي "ميمي " وذلك بقرار من المدرب التونسي سامي الطرابلسي".

واوضح ان "الطرابلسي فضل اعطاء الراحة اللازمة للاعب من اجل الاطمئنان عليه واستقرار حالته واستعادة قدراته للعودة للمباريات مرة اخرى بعد شعوره بالإرهاق العضلي في المباراة الماضية امام الريان".

