انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية والسفير الأميركي يؤكدان على اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم في مكتبه، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر"، مشيرا الى أن "اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي".



وتابع، أن "اللقاء ناقش آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على اهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، واحترام السيادة".