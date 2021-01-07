«عار عليك.. أنت سيئ».. كيف علق نجيب ساويرس عن احتجاجات واقتحام الكونجرس

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أمريكا ليلة أمس مشاهد عنف وتظاهرات واقتحام مبنى "الكابيتول" في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية خاصة بعد تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات.

بدوره، عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن استيائه من مشهد عنف التظاهرات أمام الكونجرس الأمريكى، وغرد ساويرس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "الولايات المتحدة الأمريكية هي معقل الديمقراطية .. إذا فشلت العالم يفشل.. لم أفكر أبدًا في عدم رؤية التاريخ الذى تبدو فيه أمريكا كدولة من العالم الثالث"، وانتقد سياسة ترامب، "عار عليك دونالد ترامب.. أنت سيء سيء".

وغرقت الولايات المتحدة الأمريكية في الفوضى خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اقتحم انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية خاصة بعد تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات.

ومن جانبه أكد قائد شرطة واشنطن، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب هو من طلب من أنصاره بالتوجه إلى الكونجرس، مؤكدا خلال مؤتمر صحفى، أنه تم اقتحام الكونجرس وإطلاق النار على مدني داخل المبنى.

وأوضح قائد شرطة واشنطن، أن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ من الـ 6 مساء إلى الـ6 صباحا ، موضحا أن ما شاهدناه تصرف غير مسؤول وغير قانوني وستتم مساءلة المعنيين بذلك.

وتابع قائد شرطة واشنطن، أن هناك إصابات في صفوف عناصر شرطة العاصمة، وإنه يجب التقيد بحظر التجوال الذي فرضته عمدة المدينة والمخلون به سيتعرضون للمساءلة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

واستطرد قائد شرطة واشنطن: شهدنا مظاهرات عنيفة وكل من يقوم بمخالفات سيتحمل المسؤولية، موضحا أن أحد عناصر الشرطة المدنيين أصيب بطلق ناري داخل الكونجرس وكان واضحا أن المتظاهرين عملوا على إيذاء قوات الأمن.

فيما قالت عمدة واشنطن، إنه تم الاستعانة بالحرس الوطني لمساعدة الشرطة، متابعة: طلبنا مساعدة من الحرس الوطني قبل 3 أيام.

وأضافت عمدة واشنطن: لن نناقش تفاصيل نشر القوات في العاصمة، متابعة: ستتم محاسبة جميع المتسببين بأعمال الشغب وسيتم فرض الأمن والنظام.