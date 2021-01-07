ترامب: تسليم السلطة في 20 يناير ينهي أعظم فترة رئاسية في تاريخ أمريكا

الشارقة - اميمة ياسر -

صدق الكونجرس الأمريكي، منذ قليل، على فوزالمرشح الديمقراطي جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، بعد منافسه شرسة مع الرئيس دونالد ترامب، ليتعهد بعدها الأخير، بـ"النقل السلمي" للسلطة، في 20 يناير الجاري، إلى الرئيس المنتخب.



من جهته، قال الخاسر، دونالد ترامب، إنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة، رغم عدم موافقته على نتائج الانتخابات.

واعتبر ترامب، تسليم السلطة لـ"بايدن"، انتهاءً لأعظم فترة رئاسية في تاريخ بلاده، مردفًا: "تسليم السلطة لبايدن ينهي أعظم فترة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.. تسليم السلطة لبايدن بداية كفاحنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".