شكرا لقرائتكم خبر عن السيرة الذاتية للنائبة المُعينة دينا عبد الكريم .. رحلة طويلة فى العمل الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمت قائمة الأسماء التى وقع عليها الاختيار للتعيين من قبل رئيس الجمهورية بمجلس النواب 2021، الدكتورة دينا عبد الكريم، المذيعة ومقدمة البرامج التلفزيونية.

الإعلامية دينا عبد الكريم، من مواليد 21 يونيو 1980، وحصلت علي بكالوريوس صيدلة من جامعة القاهرة عام 2002، وبدأت العمل فى المجال الإعلامى عام 2001، وسبق لها وقدمت برنامج "القاهرة 360"، الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس" الفضائية فى 2015، وعملت كبير مذيعي قناة "سي تي في"، وكانت مديرة برامج قناة أغابي، بالإضافة إلى عملها في قناة سات 7 لمدة 7 سنوات، منذ انطلاقها في المجال الإعلامي، كما عملت مديرًا تنفيذيًا لقناة "الحرية" في مصر، وكانت ضمن المؤسسين لها، وتعمل كمدرس بكلية الإعلام جامعة مصر الدولية في 2016.

أصبحت الإعلامية دينا عبد الكريم، أول إعلامية قبطية تشارك في تقديم الندوات والمؤتمرات الرئاسية، منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شاركت في تقديم جلسة العمل الأولى بعنوان "رؤية مـصـر 2030"، ضمن فاعليات المؤتمر الدوري الرابع للشباب بالإسكندرية في عام 2017، كما شاركت في إدارة جلسة بعنوان "تطوير النية الأساسية"، بحضور الرئيس السيسي، ومشاركة عدد من كبار رجال الدولة، بالإضافة إلى مشاركة 1300 من شباب وشابات محافظات وجامعات إقليم غرب الدلتا.

كما شاركت الإعلامية دينا عبد الكريم في تقديم جلسة المؤتمر الرئاسي الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الدوري السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون كل فئات الشباب المصري "شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وشباب من المبدعين والمبتكرين.

وشغلت دينا عبد الكريم، منصب أمينة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، في مايو 2018، وانضمت لفريق تقديم برنامج صباح الخير يا مصر 2020، ومن ثم تقديم برنامج " التاسعة" على شاشة التلفزيون المصري، لتقدم حلقة (الويك إند) الأسبوعية.