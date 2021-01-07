العناني ورئيس شركة ماريوت العالمية يبحثان إقامة فنادق بالمدن السياحية الجديدة بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، رئيس شركة ماريوت العالمية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي والفندقي، وذلك في إطار زيارته إلى مصر.

واستعرض رئيس شركة ماريوت، خلال الاجتماع سياسة الشركة فيما يخص التوسع في إنشاء الفنادق بصفة عامة وتوجهها الحالي إلى إنشاء فنادق ذات الثلاث والأربع نجوم لمخاطبة كافة الفئات بالمجتمعات وتقديم الخدمات المختلفة، معربا عن رغبة الشركة في إقامة مثل هذه النوعية من الفنادق في مصر.

وشرح برنامج التحسين التدريبي في مجال الضيافة والذي تقوم بتنفيذه الشركة في مصر بهدف خلق الكفاءات من المجتمع المحلي وانطلاق الخريجين وتسليمهم قيادة القطاع الفندقي في الدولة وذلك من خلال تدريب الطلبة واعتماد نهج متخصص في المهن القيادية في مجال الضيافة.

ورحب الدكتور خالد العناني بالحضور وبفكرة إقامة الفنادق والتي تقوم بها الشركة، مشيرًا إلى أنه في إطار سياسة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية السياحية بالمدن السياحية والمدن الجديدة، فإنه يمكن إقامة المزيد من المنشآت الفندقية في عدد من المدن السياحية مثل أسوان ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا للنهوض بالقطاع السياحي وتقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء، أكد رئيس شركة ماريوت، أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات السياحية والأثرية والطبيعية وهو ما يخلق طلب متكرر للزيارة عليها، وأنه سيقوم بعدد من الزيارات للمناطق السياحية والأثرية ضمن برنامج زيارته لمصر.

جدير بالذكر، أن شركة ماريوت الدولية هي شركة ضيافة متنوعة أمريكية تدير مجموعة واسعة من الفنادق والمنتجعات وتدير أكثر من ٢٥ فندقا في مختلف المحافظات المصرية.​