ضبط المتهم بطعن أمين شرطة أثناء حملة للتفتيش على الكمامات ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

ضبطت مباحث القليوبية، اليوم الخميس، سائق توك توك متهم بطعن "شرطي" في منطقة كفر الجزار ببنها، أثناء حملة للتفتيش على الكمامات بطريق "كفر الجزار- بنها".

وأحيل المتهم للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى إرسال السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة للمعمل الجنائي، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة أمين الشرطة المصاب.

كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارًا بطعن سائق توك توك، أمين شرطة بمرور القليوبية بمنطقة كفر الجزار.

وقال مصدر أمني أن حالة أمين الشرطة مطمئنة، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعى وإجراء اللازم له.

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