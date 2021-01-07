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لمواجهة كورونا.. إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية- صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حملة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، للحد من انتشار فيروس المستجد، أسفرت عن تشميع 5 مراكز بمنطقة مينا البصل.

كان الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أعلن تشكيل لجنة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، في ظل اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار "كوفيد- 19".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان له اليوم، أن اللجنة ستمارس عملها في ضوء القرار رقم "٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠"، الصادر عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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