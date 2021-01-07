لمواجهة كورونا.. إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حملة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أسفرت عن تشميع 5 مراكز بمنطقة مينا البصل.

كان الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد أعلن تشكيل لجنة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، في ظل اتخاذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان له اليوم، أن اللجنة ستمارس عملها في ضوء القرار رقم "٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠"، الصادر عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.